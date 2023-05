Milan, Leao reagisce così ai gol dell'Inter: la foto virale

10 maggio 2023 a

Era l'uomo più atteso e in campo non è sceso. Leao non è nell'undici che ha sfidato l'Inter nella semifinale di Champions con il Milan. Il giocatore fino all'ultimo ha provato a recuperare l'infortunio ma non c'è stato nulla da fare. Il giocatore tenterà di farsi trovare pronto per il match di ritorno. Leao ha seguito la partita dalla tribuna e il primo tempo dei rossoneri è stato letteralmente da incubo.

In soli 10 minuti i nerazzurri hanno messo ko il Milan con i gol di Dzeko su calcio d'angolo e con la percussione micidiale di Mkhitaryan. Leao non ha reagito bene e si è portato le mani sul volto in tutte e due le occasioni che hanno portato al gol i nerazzurri.

Un gesto immortalato dai fotografi che di fatto hanno immortalato tutta la delusione dell'attaccante rossonero che non ha potuto prendere parte alla sfida con l'Inter. Insomma, l'unica nota positiva per Leao è l'annuncio di Maldini che ha affermato di essere vicino a un accordo per il rinnovo: "Questa è la volontà del club e questa è la volontà del ragazzo". Ma di certo questa sera non sarà stato semplice per Leao guardare dalla tribuna i compagni combattere contro l'Inter e non poter far nulla per decidere questa sfida attesissima.