Leao, bordata di Arrigo Sacchi: "Uno come lui non lo voglio"

“L’euroderby di martedì? Sensazioni contrastanti: Inzaghi credo sarà più tranquillo rispetto a Pioli. Io ero teso sempre, però avevo una grande fiducia nelle persone”. Commenta così Arrigo Sacchi durante la Milano Football Week, dando una propria impressione di come viva la Stracittadina meneghina da allenatore rossonero: “Penso che gli allenatori debbano guardare di più le persone, perché sarà sempre di più un collettivo d’intelligenza — ha aggiunto durante l’evento — Io condividevo delle idee, e loro me le ridavano indietro migliorate, quindi crescevano loro e crescevo anche io. Se invece non hai persone che pensano, perdi tempo, come con i presuntuosi”.

Sacchi: “Leao? Io non volevo giocatori così, gli manca temperamento”

Quindi, Sacchi ha anche affrontato il tema Rafa Leao. Il giocatore portoghese ex Lille sosterrà oggi, lunedì 15 maggio, il provino decisivo per capire se giocherà o meno il derby, dopo essere tornato in gruppo domenica e non aver solo giocato la partitella d’allenamento finale. “È un giocatore che ha delle qualità ma un temperamento che non sempre gli consente di esprimerle al meglio — ha detto ancora Sacchi — Io personalmente non volevo giocatori così: preferivo giocatori che giocassero con la squadra, per la squadra, a tutto campo. E tutti dovevano farlo, perché se uno sta fermo non sei già più una squadra. Puoi cercare di convincerlo? la mentalità gliela puoi dare, il temperamento è più difficile”.

La formazione del Milan per l’euroderby di ritorno

Intanto il Milan si avvicina alla sfida di martedì sera con due soli dubbi di formazione: Kjaer-Thiaw dietro e Leao. Serve una vittoria con almeno due gol di scarto per andare ai supplementari, con tre per passare, dopo lo 0-2 nerazzurro dell’andata. Non ci sarà Bennacer, fuori a lungo dopo l'infortunio di martedì, ma il tecnico parmigiano, finito sulla graticola dopo il k.o. al Picco, dovrebbe ritrovare Leao, che si è allenato in gruppo tranne che per la partitella finale e dovrebbe partire dal 1', anche se la decisione finale verrà presa dopo l'allenamento pomeridiano di lunedì. Per il resto la formazione è praticamente fatta: Maignan tra i pali, Calabria e Theo come terzini, Thiaw prenderà il posto di Kjaer di fianco a Tomori, mentre a centrocampo dovrebbe recuperare Krunic, mentre davanti giocheranno Saelemaekers e Diaz, con Giroud punta centrale.