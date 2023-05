Spalletti tradito dal colpo di tosse: "Vado via?", la risposta che gela tutti

20 maggio 2023 a

Luciano Spalletti è stato tradito dal colpetto di tosse che ogni tanto gli strozza la voce, soprattutto quando parla dei suoi “ragazzi eccezionali” che gli hanno consentito di vincere uno storico scudetto a Napoli. Quella del Maradona contro l’Inter potrebbe essere una delle ultime partite di Spalletti in azzurro: pur non parlando apertamente di addio, la sensazione è che la decisione sia stata presa dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis.

“Durante la cena con il presidente ho chiarito la mia posizione, non c’è trattativa. È tutto già definito, ma spetta a lui comunicarlo”, ha dichiarato l’allenatore del Napoli, che ha inoltre fatto chiarezza su alcuni aspetti emersi in queste ore frenetiche di rumors e voci di corridoio sul suo futuro. “Non è vero che ho rifiutato soldi - ha spiegato - non è vero che ho clausole da pagare e non è vero che aspetto una squadra da allenare. È falso che sono alla ricerca di un’altra squadra”.

De Laurentiis ha detto di lui che non vuole “tarpargli le ali”, Spalletti ha risposto anche a questo e lo ha fatto in modo quasi divertito: “Tarpare le ali sinceramente non lo so cosa vuole dire. Non è inerente a quello che ci siamo detti a cena. Per quel che riguarda quello che avrò da fare io, non ci vogliono un paio d’ali ma un paio di stivali. Non ho da volare da nessuna parte io”.