Ferrari, addio Leclerc? “Pronti 40 milioni”: chi lo rimpiazza a Maranello

La Ferrari sta attraversando un momento storico molto difficile. Lo stesso si può dire per Charles Leclerc, che doveva essere il predestinato, l’enfant prodige che avrebbe riportato Maranello in cima alla Formula 1. Finora non è stato così, per lo più per demeriti del team che del pilota monegasco, che inizia a essere un po’ frustrato della sua (perdente) esperienza in Ferrari. Adesso dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione-bomba sul futuro di Leclerc e della Rossa.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, la Ferrari sarebbe pronta a offrire un contratto da 40 milioni di sterline a Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo sarebbe nei piani di John Elknann per tornare al successo. L’opzione principale sarebbe quella di affiancare Hamilton a Leclerc, con l’uscita di scena di Carlos Sainz. Secondo gli inglesi, però, sul tavolo c’è anche l’opzione di un clamoroso scambio tra Ferrari e Mercedes, con quest’ultima che si prenderebbe il monegasco.

Molto dipenderà da come andrà il resto della stagione e chi tra Ferrari e Mercedes farà maggiori progressi, avvicinandosi al livello attualmente irraggiungibile della Red Bull. Questo mondiale sarà tutta una questione interna alla Red Bull, con Max Verstappen che insegue il terzo titolo consecutivo. Hamilton a 38 anni vorrebbe ancora provare a vincere l’ottavo mondiale: con quale scuderia dipenderà dai prossimi mesi.