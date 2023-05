Allegri rovina la Juve? "Non lo farà mai", gira una voce a Torino...

24 maggio 2023 a

La stagione della Juventus è stata fallimentare. Dopo l’imbarazzante 4-1 subito a Empoli non ci sono più alibi che reggono: Massimiliano Allegri ha guidato la squadra con il più alto monte ingaggi della Serie A a risultati disastrosi. Uscita dalla Champions ai gironi perdendo 5 partite su 6, sconfitte in semifinale di Coppa Italia e Europa League, campionato mediocre e costellato di sconfitte contro squadre nettamente inferiori: un disastro per un club come la Juve che è stato mascherato il più possibile.

Per qualche mese la Juve sembrava certa di ripartire da Massimiliano Allegri, dato che ha un contratto di altri due anni e che comunque servirà una figura forte da cui ripartire dopo che la giustizia avrà fatto il suo corso e del club che ha dominato l’ultimo decennio non sarà rimasto più nulla. “In società - si legge su Sportmediaset - qualcuno inizia ad avere il leggerissimo sospetto che forse non sia il caso di proseguire con Allegri. Lui si è autoconfermato e ha aggiunto che andarsene ora sarebbe da vigliacchi”.

“Se qualcuno si fosse aspettato il bel gesto delle dimissioni - prosegue Sportmediaset - per togliere alla società il peso di dovergli sborsare ancora due anni di stipendio, ha avuto la certezza che il passo indietro non ci sarà mai”. Quindi la Juve ha due opzioni: morire con Allegri o perdere soldi e cambiare allenatore, scegliendone uno più consono alla ripartenza.