Leo Messi, col Psg finisce in disgrazia: come abbandona il campo

E pensare che avrebbe dovuto essere una serata di festa al Parco dei Principi, lo stadio di Parigi del Psg: si doveva celebrare l'ennesimo titolo di campioni di Francia, ma non tutto è andato per il verso giusto. In primis il risultato: il Psg ha perso contro i Clermont, chiudendo così la Ligue 1 con un solo punto di vantaggio sul Lens, secondo.

Ma il clima era ostile sin dal principio, questo perché anche quest'anno la Champions League è sfumata malamente e con grande anticipo: i tifosi, del campionato francese, ormai per ovvie ragioni non si accontentano più. E nel mirino, più di tutti gli altri, c'erano due nomi: Leo Messi, che ha deluso, e il mister Christophe Galtier, criticatissimo dai tifosi.

Nel post-partita, ecco la sonora contestazione dei tifosi, anche durante la premiazione per il titolo di campioni di Francia, quando in campo era stato allestito il podio. I fischi erano fortissimi e si sono acuiti quando sul palco sfilavano Galtier e Messi, pur non avendo risparmiato neppure gli altri giocatori, Neymar compreso. Da par suo Galtier non ha fatto una piega, per poi tornare solo, mesto e in fretta e furia negli spogliatoi.

Mentre Messi non è riuscito a non tradire il disappunto: già durante la foto di gruppo l'espressione sul suo volto la diceva lunghissima. Quindi, quando usciva dal campo, ecco il sorriso: come se fosse contento di tornare negli spogliatoi, contento di scordare il Psg, con il quale aveva appena giocato la sua ultima partita. La Pulce, infatti, raggiungerà Cristiano Ronaldo negli Emirati. Così come Galtier lascerà con tutta probabilità la panchina del Psg. Avventura da dimenticare e chiusa nel peggiore dei modi.