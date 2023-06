Inter, "scippo" al Real Madrid: primo colpaccio sul mercato, "chi arriva"

04 giugno 2023 a

Chiuso il campionato con un terzo posto, l'Inter si concentra sulla partita della vita: la finalissima di sabato prossimo, 10 giugno. Ci si gioca la Champions League contro il Manchester City, oggi forse la migliore squadra al mondo. Simone Inzaghi, ovviamente, ci crede. Non potrebbe essere altrimenti. La concentrazione è massima, così come la tensione.

Ma i nerazzurri non possono scordare il mercato. E così, iniziano a muoversi. E stando alle indiscrezioni, sarebbe già pronto un colpaccio. Si parla della difesa: il club sarebbe molto vicino a José Ignacio Fernandez Iglesias, più noto come Nacho, difensore di assoluto livello e in forza al Real Madrid.

Secondo quanto trapela dalla Spagna, Nacho non dovrebbe rinnovare il contratto con i Blancos, la cui scadenza è imminente, il 30 giugno. Dunque l'Inter pensa al colpaccio a parametro zero, circostanza molto golosa per Marotta e Ausilio. Nacho sarebbe un tassello importante per la difesa, a cui porterebbe grande esperienza.

Nei giorni scorsi si è parlato di una proposta con un contratto triennale arrivata al giocatore dal club nerazzurro e ora dalla Spagna assicurano: "Nacho è molto vicino all'Inter". Il primo colpo è servito?