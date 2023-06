Milan, l'incontro di Maldini: come può cambiare il futuro del club

05 giugno 2023 a

a

a

Un vertice decisivo quello tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale. Il numero uno del Milan ha voluto incontrare il dirigente rossonero per fare il punto dopo la vittoria con il Verona. La stagione si è conclusa con un piazzamento in campionato che vale la Champions anche nella prossima stagione e con l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, colonna del Milan di queste ultime due stagioni. Il numero uno dei rossoneri ha voluto ascoltare quali sono le posizioni di Maldini sul mercato che i rossoneri dovranno assolutamente fare per evitare di arrivare col fiato corto come accaduto nel corso di questa stagione.

Una circostanza che è costata al Milan la finalissima di Istanbul con la rovinosa caduta nel doppio incontro con l'Inter in semifinale. Maldini ha comunicato a Cardinale l'imminente partenza di Diaz che farà ritorno a Madrid e l'interssamento da parte dei rossoneri per Berardi.

"Per vincere...". Milan, due top-player dopo Kamada: nomi pesantissimi

Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com durante l'incontro ci sarebbero state delle divergenze tra Cardinale e Maldini ma di fatto i due si sarebbero impegnati a trovare un punto di accordo per mettere a terra una strategia per il mercato. Il punto fermo resta il "no" dei rossoneri alle offerte che arrivano da Londra per Mike Maignan. Il Milan della prossima stagione riparte dal numero uno dei pali rossoneri, da Theo e da Leao fresco di rinnovo.