Juventus, un doppio colpo Real: chi può arrivare da Madrid

Cuadrado e Alex Sandro sono pronti all’addio, per questo in casa Juve si guarda con attenzione come puntellare le fasce. Per il colombiano è stato proposto un rinnovo al ribasso che pare destinato a non essere accettato, col brasiliano si vorrebbe trovare una soluzione per chiudere il matrimonio con un anno di anticipo. Sta di fatto che si punta a una mini rivoluzione, soprattutto a destra. E il nome, secondo le indiscrezioni di calciomercato dell’ultima ora di Sportmediaset, è quello di Alvaro Odriozola, già seguito a gennaio, e conoscitore della Serie A dove ha giocato nel 2021-2022 con la maglia della Fiorentina. Lo spagnolo, desideroso di avere più minutaggio, è considerato tra i sacrificabili da parte del Real Madrid, che potrebbe cederlo a un prezzo "interessante".

Oltre Odriozola, occhio a Holm e Fresneda

Lo stesso Odriziola, nel 2022, venne considerato anche dal Milan per puntellare la destra dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi nella sfida contro il Sassuolo. Il calciatore si ruppe il legamento del ginocchio e l’ex d.t. Paolo Maldini ne parlò con il Real Madrid, ma alla fine si optò per lo statunitense Sergiño Dest del Barcellona. In uscita ci sarebbe anche Lucas Vazquez, altro possibile obiettivo bianconero, ma forse destinato a una squadra in grado di offrirgli il palcoscenico della Champions League. Oltre all'esperienza, però, la Juve punta anche su un profilo più giovane. Da tempo si tratta la possibilità di ingaggiare Emil Holm dallo Spezia, ma piace pure il talento del Valladolid, Ivan Fresneda, che ha una clausola da 20 milioni e piace a diversi top club europei.