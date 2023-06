Inter, primo colpaccio sul mercato: ecco chi è il nuovo gigante della difesa

17 giugno 2023 a

L’Inter ha messo a segno il primo colpo di mercato. Non si tratta di un nome che fa clamore, ma dovrebbe trattarsi di un calciatore funzionale e a basso costo: si tratta di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 che arriva dai danesi dall’Aarhus per fare il vice-Bastoni. Pur essendo destro, Bisseck predilige giocare a sinistra nella difesa a tre, per questo motivo l’Inter ha deciso di puntare su di lui, oltre che per le caratteristiche fisiche (196 cm).

Si tratta di un acquisto che abbassa l’età media di un reparto che sta per perdere Skriniar e D’Ambrosio (entrambi in scadenza di contratto) e che ha rinnovato il 35enne Acerbi e il 31enne De Vrij. Marotta e Ausilio sono stati molto rapidi nel prendere contatto con gli agenti di Bisseck e nel chiudere l’accordo: l’Inter pagherà la clausola rescissoria da 7 milioni spalmata in due rate, in modo da dividere la spesa totale su due differenti esercizi. Inoltre i nerazzurri restano alla finestra per Koulibaly: il Chelsea ha rifiutato la proposta di un prestito secco, ma potrebbe essere aperto al dialogo.

Ovviamente prima di eventuali acquisti pesanti l’Inter dovrà procedere con le cessioni, come ormai accade da diversi anni. Il principale indiziato per mettere a segno una plusvalenza importante è Barella, che ha tanti estimatori tra i top club, in particolare della Premier League.