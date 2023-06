Ferrari, il meccanico che ha evitato un disastro: terrore nei box. E lui...

19 giugno 2023 a

Il fotografo Mark Sutton ha immortalato un episodio che è sfuggito alle telecamere. Durante il Gran Premio del Canada un meccanico della Ferrari ha intercettato la ruota persa da George Russell mentre rotolava pericolosamente per la pitlane. L’intervento è stato provvidenziale, dato che quella gomma avrebbe potuto creare seri problemi ai piloti che di lì a poco si sarebbero fermati ai box.

Dopo aver danneggiato la Mercedes andando a sbattere contro un muro, Russell è riuscito comunque a rientrare ai box per riparare i danni, ma al momento della sosta ha perso la ruota posteriore destra. Un meccanico della Ferrari se n’è subito accorto ed è intervenuto per evitare che la gomma continuasse pericolosamente a rotolare per la pitlane. Il fotografo Mark Sutton è riuscito a immortalare questo momento, che è invece sfuggito non solo alle telecamere ma anche alla direzione gara della Fia.

Verstappen cannibale in Canada: eguagliato Senna. Leclerc-Sainz, buona la rimonta

Una nota di merito per il meccanico, in una giornata in cui la Ferrari ha visto una luce in fondo al tunnel. Per la scuderia di Maranello quello canadese è stato l’ennesimo fine settimana difficile, ma almeno in gara è arrivato un parziale riscatto, con Leclerc e Sainz che sono riusciti a rimontare anche grazie a una buona strategia del muretto, chiudendo a ridosso del podio rispettivamente in quarta e quinta posizione.