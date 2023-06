Rudi Garcia a Napoli, "volevo essere sicuro": cosa gli ha garantito De Laurentiis

19 giugno 2023 a

È un Rudi Garcia parecchio determinato quello che ha parlato per la prima volta da allenatore del Napoli. Introdotto da Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato convincere dalla voglia del tecnico francese di allenare questa squadra, l’ex Roma e Lione non sembra temere il peso delle alte aspettative. “Ci siamo trovato col presidente sulle ambizioni - ha dichiarato - io quando inizio una competizione, qualunque essa sia, la gioco per vincere. Ovviamente il presidente ha fissato l’obiettivo molto in alto adesso, io però sogno di vincere trofei. Sono qui per questo”.

Garcia non ha paura di fallire in una piazza che spera di dare seguito al terzo scudetto, vinto dopo 33 anni di digiuno: “Questa vittoria deve dare tanta fiducia ai calciatori, ma quando inizieremo la nuova stagione ripartirà tutto da zero. I giocatori devono anche dimenticare quello che hanno fatto. La fiducia deve servire loro per restare umili e avere grandi ambizioni. La cosa che mi è piaciuta della scorsa stagione è la squadra: ho visto singoli di qualità, ma anche una squadra che giocava e difendeva insieme con una rosa lunga. Il presidente è ambizioso e mi darà una squadra di qualità per continuare a far divertire i tifosi”.

Il tecnico francese ha spiegato cosa lo ha convinto a sposare il progetto sportivo del Napoli: “Volevo essere solo sicuro che il presidente voleva vincere trofei e avere una squadra competitiva. Non ho avuto bisogno di fare domande a De Laurentiis. So che nel calcio moderno posso arrivare offerte irrinunciabili, ma nessun giocatore è insostituibile. Io ho fiducia negli uomini di mercato del Napoli. L'anno scorso alcuni del Napoli che nessuno quasi conosceva poi hanno fatto benissimo. Faremo di tutto per fare una buona squadra”.