Nicolò Zaniolo torna in Serie A? Colpo grosso, "a un passo dall'accordo"

Dopo le finali di Coppa Italia e Conference League perse contro Inter e West Ham, Rocco Commisso vuole rendere ancor più competitiva la sua Fiorentina. Per questo, riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito web, i Viola vogliono fare sul serio per Nicolò Zaniolo, da gennaio al Galatasaray dopo il polemico addio alla Roma. La società toscana ha messo gli occhi sull'attaccante e ha recentemente chiesto informazioni al Galatasaray, avviando i contatti con l'entourage del giocatore per capire se possano o meno esserci i margini per far partire una trattativa. L'ex Roma ha una clausola da 35 milioni di euro, che renderebbe il suo profilo quasi inaccessibile per tutti. Da capire se i giallorossi apriranno, eventualmente, anche ad altre formule.

Intanto se Wojciech Szczesny non lascerà la Juve fino al 2025, come il portiere polacco ha detto nelle ultime ore, Edin Dzeko è pronto a lasciare l’Inter. Troppo importante il biennale da 15 milioni offerto dal Fenerbahce.

Il bosniaco firmerà un biennale da 4,5 milioni a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. Mentre il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ha spaventato tutti durante la presentazione di Rudi Garcia da tecnico del Napoli: "Osimhen deve restare ma se arriverà un'offerta importante per la salute del Napoli... Vedremo”. Appena contro-riscattato dal Milan, Lorenzo Colombo potrebbe rifare subito le valigie. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale la Salernitana starebbe provando a prendere il prestito il giovane attaccante rientrato dal Lecce. Primi sondaggi, in attesa di capire qual è la volontà dell'attaccante e quale anche quella del Diavolo.