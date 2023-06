Milan, pronta la prima bomba: "Arriva il nuovo Messi"

24 giugno 2023 a

La trattativa è complicata perché la concorrenza è enorme su quello che è stato ribattezzato il Messi della Turchia, ma il Milan è pronto a fare tutto ciò che è in suo potere per convincere Arda Guler. Il 18enne è il sostituto ideale di Brahim Diaz e può giocare anche esterno a destra, altro ruolo scoperto nella rosa rossonera. Il Milan ha chiesto il permesso al Fenerbahce di trattare direttamente con Guler, manifestando quindi l’intenzione di esercitare la clausola rescissoria da 17 milioni e mezzo.

Il passo formale serve per provare ad anticipare la concorrenza, che è agguerrita trattandosi di un 18enne dal potenziale enorme e che già vanta esperienza in prima squadra. Il Fenerbahce sta facendo dei tentativi, per la verità abbastanza disperati, per cercare di rinnovare il contratto di Guler e soprattutto di aumentare il valore della clausola rescissoria. I turchi hanno però pochissime speranze di ottenere quello che desiderano: la clausola è così abbordabile che Guler interessa praticamente a tutti.

Il Milan vuole provare a bruciare la concorrenza e convincere Guler a firmare. Non sarà semplice, anche perché sul tavolo sembra esserci ancora l’ipotesi di un passaggio al Real Madrid: in questo caso ci guadagnerebbe anche il Fenerbahce, dato che i Blancos lascerebbero Guler in prestito un altro anno in Turchia.