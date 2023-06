Napoli, scatta l'allarme: "Pagano 180 milioni", due partenze devastanti

29 giugno 2023 a

a

a

Ciao ciao Napoli. Secondo radio mercato il Bayern Monaco con 180 milioni di euro potrebbe scippare Osimhen al Napoli. La squadra tedesca è in cerca di un attaccante di peso per tornare ai massimi livelli in Champions. E così a quanto pare l'attaccante della squadra partenopea, fresco campione d'Italia, potrebbe fare le valigie con destinazione Monaco e lasciare così sguarnito l'attacco di Rudi Gracia.

Ma non finisce qui: Kim Min-jae lascia il Napoli dopo un solo anno e si trasferisce al Bayern Monaco, che pagherà alla società campione d’Italia la clausola rescissoria di 50 milioni di euro presente nel contratto. Il difensore, che attualmente si trova in patria per svolgere il servizio militare obbligatorio, andrà a guadagnare più del doppio di quanto percepito sotto il Vesuvio. Diventato in breve tempo uno dei pilastri della squadra, nonostante lo scetticismo e le diffidenze iniziali della piazza, legatissima a Kalidou Koulibaly, di cui ha ereditato la posizione in campo, il centrale sudcoreano è stato uno dei segreti del trionfo dei campani.

"Rinnovo impensabile". Juve, ecco chi firma: spazzate via le voci sull'addio

Una cessione non inattesa, dato che la clausola non eccessivamente alta era più che appetibile per i principali top club europei, ma che costringe la società azzurra a cercare sul mercato il nome del possibile successore. Robin Le Normand, centrale della Spagna e della Real Sociedad con una clausola da circa 60 milioni, è il sogno, in ballo c’è anche l’ipotesi Giorgio Scalvini dall’Atalanta, anche se la Dea pare intenzionata a blindare il proprio talento.