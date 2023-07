Serie A senza precedenti: si parte il 20 agosto. E a Natale c'è una sorpresa storica

Claudio Savelli 02 luglio 2023 a

a

a

Le trattative tra la Lega e le televisioni candidate all’acquisto dei diritti televisivi sono finite all’una e un quarto della notte di giovedì. Sono durate ben 15 ore per arrivare ad un accordo di massima sui prossimi passi. Il primo, in capo alla Lega, consisteva nella riscrittura dei pacchetti previsti dal bando sulla base delle trattative private. Pratica archiviata ieri dal personale della Lega guidato dall’ad Luigi De Siervo. Sono stati cancellati i pacchetti speciali, tra cui quelli ispirati al modello inglese come la giornata di Natale che sarebbe potuta interessare ad Amazon, che invece non si è palesata. La palla ora torna tra le mani di Dazn, Sky e Mediaset, le tre televisioni coinvolte nell’affare. Sulla base dei pacchetti rivisti, dovranno presentare le loro nuove offerte. Quando?

Lunedì mattina prima dell’assemblea di Lega. Poi, durante quest’ultima, le offerte verranno visionate e discusse. Le cifre del primo giro non contano più. La speranza è che le proposte si avvicinino alle attese, le quali a loro volta si sono avvicinate alle possibilità delle tv. Non si punta più a superare il miliardo a stagione ma a pareggiare i 900 milioni e rotti attuali. La Lega intanto ha pubblicato le date ufficiali del prossimo campionato, che torna alla normalità dopo l'annata del Mondiale invernale, e comunicato che il calendario verrà presentato il prossimo 5 luglio.

Inter, ribaltone Frattesi: "Quello che posso dire...", Inzaghi fregato?

Si comincia il 20 agosto, tra meno di due mesi, e si finisce il 26 maggio. Le soste per le nazionali saranno quattro (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo 2024) mentre i turni infrasettimanali soltanto uno, il 27 settembre. Il calendario viene spalmato grazie all'annullamento della classica e finora sacrosanta sosta invernale. Non verrà ripetuto l’esperimento del Boxing Day il 26 dicembre ma si scenderà in campo in tutti i weekend natalizi: il 23 dicembre, il 30 dicembre e di nuovo il 6 gennaio. Quest'ultimo turno sarà privo di Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina: le quattro squadre impegnate nel mini-torneo per la nuova Supercoppa recupereranno in un secondo momento. Sono ufficiali anche le date della Coppa Italia: si parte il 6 agosto con il turno preliminare per finire il 15 maggio 2024, come al solito all'Olimpico di Roma.