Inter, cambio di programma: salta Frattesi, il nuovo obiettivo

I 40 milioni richiesta dal Sassuolo per Davide Frattesi sono molti, per questo l’Inter ha deciso di virare su Lazar Samardžić, centrocampista dell’Udinese e della nazionale serba. Marotta e Ausilio non vogliono partecipare ad aste, scrive La Gazzetta dello Sport: se è vero che dall'incontro di oggi, martedì 4 luglio, tra il club neroverde e il Milan può uscire una fumata bianca, da parte del management nerazzurro c'è la convinzione di aver fatto il massimo, o meglio, di aver messo sul tavolo una proposta in linea con il valore del giocatore (il cartellino di Mulattieri più 23 milioni di euro).

Nel frattempo però i nerazzurri hanno sondato altri terreni. Dopo i primi ammiccamenti con l'Atalanta per Koopmeiners (coi bergamaschi Ausilio ha parlato anche di Demiral e Carnesecchi) si è passati a una vera e propria trattativa con l'Udinese per Lazar Samardzic, diventato nel frattempo l'obiettivo numero uno. Tra mercoledì e giovedì i due club hanno in agenda un incontro: il centrocampista serbo (Samardzic è nato a Berlino ma naturalizzato serbo) è valutato tra i 20 e 25 milioni.

Intanto l’Al Nassr, dopo aver prelevato Marcelo Brozovic, fa sul serio anche per Alex Cordaz — il terzo portiere dell’Inter si è già accordato con i sauditi e guadagnerà un milione di euro — e per André Onana, estremo difensore nerazzurro già finito sul taccuino del Manchester United in questa sessione di mercato. Il camerunese è stato dichiarato cedibile dal club nerazzurro, a patto che arrivi una proposta di almeno 60 milioni. E secondo quanto riferito da Cbs Soccer, il club di Riad avrebbe presentato un'offerta economicamente molto importante.

Dopo i 18 milioni sborsati per Brozovic e l'accordo a parametro zero per Cordaz, Onana è il nome che stuzzica di più. Il camerunese piace alla società araba, un profilo che stuzzica i dirigenti sauditi che devono trovare il sostituto di David Ospina, ex Napoli, costretto ai box per diversi mesi a causa della frattura del gomito. Quella giunta all'Inter, stando a quanto riferito da Cbs Socccer, sarebbe un'offerta economicamente molto importante per assicurarsi un estremo difensore d'esperienza che nell'ultima stagione con la maglia nerazzurra ha trascinato i suoi a suon di parate fino alla finale di Champions League. Prestazioni che lo hanno fatto balzare in cima alla lista dei desideri di Ten Hag per il suo Manchester United, ma ora anche in quella di Luis Castro.