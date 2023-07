Milan, il bomber stravolge il mercato: se arriva Tahremi... cosa cambia

08 luglio 2023 a

a

a

Dopo la dolorosa ma remunerativa cessione di Sandro Tonali, il Milan si è messo in moto sul mercato per assicurare a Stefano Pioli una rosa in grado di competere. I primi colpi sono sicuramente incoraggianti per i tifosi rossoneri: dal Chelsea sono arrivati Loftus-Cheek e Pulisic, mentre dalla Lazio è arrivato il baby talento Romero. Adesso l’attenzione è focalizzata sulla ricerca di un attaccante.

Il Fideo? Sberla alla Juventus: che beffa, dove va Angel Di Maria

È impensabile affidare tutto il peso dell’attacco a Giroud per il terzo anno di fila. Il francese può ancora essere un elemento prezioso, ma non ha più nelle gambe tutti quei minuti che è stato costretto a giocare nella passata stagione. Urge un attaccante degno del Milan, che possa garantire un buon bottino di gol. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Morata, ma la Gazzetta dello Sport adesso parla di un interessamento a Mehdi Taremi. L’attaccante del Porto è valutato attorno ai 20 milioni, ma il Milan potrebbe riuscire ad abbassare il prezzo facendo leva sul fatto che il suo contratto scada nel 2024.

"Perché ho lasciato il Milan": le parole di Sandro Tonali fanno esplodere l'ira dei tifosi

Nel caso in cui i rossoneri decidessero di prendere Taremi, dovrebbero cambiare alcune strategie di mercato: l’attaccante iraniano andrebbe a riempire l’unico slot a disposizione per i calciatori extra Ue, di conseguenza Kamada e Chkwueze non sarebbero più obiettivi perseguibili. Intanto per la fascia destra è spuntato il nome di Gustav Isaksen del Midtjylland: il 22enne danese è un profilo interessante per duttilità e qualità tecniche.