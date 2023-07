Milan, "la grande priorità": rossoneri scatenati, con chi stanno per chiudere

08 luglio 2023 a

a

a

Il Milan fa sul serio per Chukwueze. Secondo Daniele Longo l’esterno destro nigeriano è la “vera grande priorità” del club rossonero, che lo considera il profilo ideale per coprire un ruolo che è stato un punto debole negli ultimi anni. Il Villareal avrebbe però rifiutato la prima offerta da 25 milioni: si continua a trattare, con il Milan che non ha fretta ma vuole provare a chiudere l’accordo.

Di certo i rossoneri non vogliono esagerare con i soldi da mettere sul tavolo, considerando che Chukwueze, per quanto sia uno dei calciatori di punta del Villareal, è pur sempre con il contratto in scadenza nel 2024. Di conseguenza gli spagnoli non possono tirare troppo la corda al tavolo delle trattative. Con il nigeriano pare che il Milan abbia già un principio di accordo sulla base di un contratto di quattro anni. I rossoneri comunque non hanno fretta, dato che hanno già messo a segno tre colpi di mercato che rispondono ai nomi di Loftus-Cheek, Romero e Pulisic.

Oltre all’esterno destro resta poi da risolvere la spinosa questione dell’attaccante: il Milan è consapevole di non poter fare un’altra stagione poggiando tutto il peso dell’attacco esclusivamente su Giroud e Leao. Serve necessariamente una punta in grado di garantire almeno una quindicina di gol e in questo senso non è detto che Morata sia il profilo migliore.