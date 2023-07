Napoli, bomba De Laurentiis: il giocatore fermo un anno, ma pagato?

11 luglio 2023 a

L’addio di Cristiano Giuntoli, in direzione Juve, non gli è andato giù, tanto da aver detto che “lo avrei cacciato in anticipo se avessi saputo della sua fede”. Ma Aurelio de Laurentiis è tornato alla carica, tracciando il futuro e dicendo che la squadra “è in ricostruzione”. Il tema è la permanenza o meno di Victor Osimhen — in scadenza nel 2025 — mentre ragionare di altri è affare diverso: "Abbiamo giocatori alla fine del loro percorso – ha commentato nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle maglie — a un anno dalla scadenza e devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o no, per mandarli in altri lidi".

I quattro giocatori a cui si riferisce de Laurentiis

Quattro in particolare sono i calciatori sotto osservazione, tutti in scadenza nel 2024: Meret (per lui, però, c'è un'opzione di rinnovo già messa nero su bianco in precedenza), Demme (considerato fuori dai piani da tempo), Zielinski (per il quale s'è fatta avanti la Lazio di Sarri, al quale non dispiace nemmeno Politano) e Lozano, ha ipotizzato Fanpage.

De Laurentiis duro: “Posso pagarvi anche a vuoto…”

A tutti e quattro, il massimo dirigente partenopeo ha fatto un discorsetto che è una carezza in un pugno. "Questi signori sono giovanotti, sono preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività, che definisco stupida, inefficace… allora dico se vi sta bene così allora trovo pane per i vostri denti — ha concluso — Non ho bisogno di nessuno, posso pagarvi anche a vuoto… ma se dopo un anno che restano fermi le loro azioni valgono meno? Club ambiziosi come il Napoli non si manifesteranno? Poi vi guarderete allo specchio dicendo sono stato stupido". Brega lo avrebbe sintetizzato così: sta mano po esse fero e po esse piuma.