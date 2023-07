Milan, "si chiude tra poche ore": Tonali dimenticato, colpaccio a sorpresa

11 luglio 2023 a

a

a

Gli obiettivi sono tanti, ma gli acquisti, in rapporto, troppo pochi, nonostante il Milan abbia già portato a Milanello Ruben Loftus-Cheek (dal Chelsea), Luka Romero (Lazio) e Christian Pulisic, anche lui da Londra e pronto alle visite mediche mercoledì mattina. Stefano Pioli intanto lo ha detto chiaro e tondo: "Vorrei tutta la squadra al completo, ma so che non è possibile". Poi però ha aggiunto: "Da qui alla partenza per gli Usa del 21 luglio mi aspetto dei movimenti". Si dice “movimento”, significa Tijjani Reijnders: il Milan è pronto a stringere per imbarcare il centrocampista dell’Az sul volo per gli Stati Uniti insieme agli altri rossoneri. E ovviamente a Pioli: Reijnders, si sa, è il suo chiodo fisso, prima arriverà e prima il nuovo centrocampo del Milan prenderà davvero forma.

Reijnders, si punta a chiudere nel weekend

Ieri da Alkmaar hanno rotto il silenzio: "Hanno fatto un’offerta che abbiamo rifiutato — ha detto Max Huiberts, d.t. dell’Az — Abbiamo comunicato al Milan di aver concordato con Tijjani che giochi con noi per un altro anno, e che vogliamo rispettare quell’accordo. Se faranno una nuova offerta, potremo ancora negoziare". La prima e l’ultima frase del dirigente olandese sono la chiave per capire che cosa sta per succedere: il Milan si prepara ad alzare la prima offerta, che era di 19 milioni più bonus, superare quota 20 e avvicinarsi ai 25 chiesti dai biancorossi. E la sensazione è che le parti possano trovare un punto di incontro molto presto, secondo La Gazzetta dello Sport entro il fine settimana. A giocare un ruolo determinante, ancora una volta, lo stesso Reijnders, che vuole solo i rossoneri: verosimilmente, il 24enne olandese potrebbe rinunciare a qualcosa per agevolare la trattativa tra i due club.

Milan, il grosso guaio Divock Origi: indiscreto, quel "no" che fa saltare il mercato?

Obiettivo Chukwueze, alternativa Taremi: chi per un posto da extracomunitario?

Poi sarà il tempo di sciogliere il nodo extracomunitario: il Milan ha un solo posto da assegnare e sceglierà tra l’ala destra, Chukwueze del Villarreal, e il centravanti, Taremi del Porto. Il discorso si lega agli altri “7” seguiti dai rossoneri (Adama Traoré, Isaksen, alternative al nigeriano) e ai “9” in corsa con Taremi: Scamacca piace anche alla Roma, Morata è corteggiato dagli arabi dell’Al Hilal, pronti a offrirgli un contratto ricchissimo.