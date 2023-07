Milan, Loftus Cheek gela subito Pioli: "Con Sarri mi sono trovato bene"

12 luglio 2023 a

Loftus-Cheek è arrivato a Milano. Il centrocampista che dovrà far dimenticare Tonali ha parlato in conferenza stampa e ha rivelato la sua grande emozione per l'avventura in rossonero. Ma di fatto il giocatore ha subito spiazzato Pioli citando Sarri con cui ha lavorato al Chlesea: "Per me è un grande onore essere qui, sono venuto per dimostrare il mio valore", ha affermato il 27enne inglese che ha parlato poi proprio di Sarri: "Con lui in panchina al Chelsea mi sono trovato molto bene: è stato un tecnico fondamentale per la mia maturazione".

Ora la nuova avventura in Italia e Loftus-Cheek è carico: "Voglio riconquistare la maglia della Nazionale inglese ma al momento la mia priorità è fare bene con la casacca del Milan. Quanti gol farò? Non voglio stabilire obiettivi personali particolari, vorrei portare qui in Serie A la mia fisicità". Loftus-Cheek ha rivleato poi l'arrivo in rossonero di Christian Pulisic, suo compagno di squadra nel Chelsea: "Si tratta di un giocatore straordinario, che darà il proprio contributo alla rosa - ha spiegato il centrocampista inglese parlando del trequartista statunitense, atteso in Italia oggi. Ci siamo sentiti, è uno dei migliori al mondo e dovrà dare tutto". Insomma, a parte la sbavatura su Sarri (non certo il modo migliore per presentarsi al nuovo tecnico), il centrocampista è carico per dare una spinta al centrocampo del Milan.