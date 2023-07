Sandro Tonali, la frase che gela lo spogliatoio: "Lo dico soprattutto a te"

12 luglio 2023 a

a

a

L’addio di Sandro Tonali al Milan ha scosso non poco i tifosi rossoneri, che intanto sostengono i loro beniamini da lunedì, quando il club è tornato ad allenarsi nel raduno di Milanello. Il centrocampista ex Brescia intanto è volato in Inghilterra e ha preso contatto con la nuova realtà, dopo la breve vacanza che ha fatto seguito agli Europei Under 21. Il giocatore è arrivato insieme alla sua fidanzata Giulia Pastore, che lo ha accompagnato. Nel suo tour, documentato sui canali social del club, ad un certo punto Tonali è stato raggiunto da uno dei suoi nuovi compagni di squadra, Kieran Trippier.

Una mossa probabilmente non casuale, visto lo status del 32enne difensore: da un solo anno al Newcastle, dopo le militanze nel Tottenham e nell'Atletico Madrid, Trippier è un nazionale inglese di lungo corso, con un grande peso nello spogliatoio. Il veterano ha riservato una bellissima accoglienza all'italiano, mettendosi completamente a sua disposizione per qualsiasi necessità. "Se hai bisogno di aiuto, io sono sempre qui – ha detto Trippier – Solo per aiutarti a sistemarti, so quanto sia difficile trasferirsi in un altro Paese, quindi sono qui se hai bisogno d'aiuto, per quanto riguarda la città, la squadra o qualsiasi altra cosa, sono qui. Voglio farti sentire il benvenuto".

Sandro Tonali? La fidanzata sconvolta e a bocca aperta: davanti a lei... | Video

Trippier alla compagna di Tonali: “Mia moglie in Spagna…”

Il nazionale inglese si è poi rivolto direttamente alla fidanzata di Tonali: "Vale soprattutto per te, perché mia moglie ha avuto difficoltà in Spagna. Prima ti sistemi tu, prima si sistema lui, quindi questa è la cosa più importante”. Parole che sono apparse davvero sincere, frutto evidentemente dell'esperienza personale di Trippier, quando nel 2019 lasciò per la prima volta in vita sua l'Inghilterra per trasferirsi all'Atletico Madrid. Un discorso apprezzato non solo da Sandro e Giulia, ma anche dai tifosi del Newcastle, che hanno elogiato l'esperto difensore.