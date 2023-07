Milan, 25 milioni sul piatto: colpo da urlo, chi sta per arrivare in rossonero

12 luglio 2023 a

a

a

Il tempo sul mercato scorre velocemente e il Milan lavora al suo primo obiettivo per il centrocampo, cercando di fare felice Stefano Pioli: Tijjani Reijnders. Se con il giocatore l'intesa è già stata trovata da diversi giorni, la trattativa con l'AZ Alkmaar sta invece andando avanti da diverse settimane: gli olandesi sono infatti un cliente molto duro e non si smuovono dalla loro richiesta da 25 milioni di euro. Per questo è stato necessario un nuovo rilancio del Diavolo, si riferisce nel giornale odierno de La Gazzetta dello Sport, nella speranza che sia sufficiente per ottenere il sì del club orange.

Milan, l’offerta all’Az è di 20 milioni più 5 di bonus

Proprio martedì c’è stata una nuova offerta milanista, che segue quella di scorso weekend ed è sicuramente più allettante: 20 milioni più 5 di bonus. La risposta degli olandesi intanto non è ancora arrivata, ma in casa rossonera c'è fiducia che nelle prossime ore possa finalmente arrivare il tanto atteso sì della società di Alkmaar. Per Reijnders è intanto pronto un contratto da 1,7 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore è attesa quindi la risposta dell'AZ all'ultima offerta dei dirigenti milanisti, che sono convinti di aver fatto il massimo per soddisfare le richieste degli olandesi.

L’ex tecnico: “Conclusione, costruzione e finalizzazione. Milan prendi Reijnders”

Sempre su Gazzetta, l’ex tecnico della primavera dell’Az, Koen Stam, racconta il giocatore tanto apprezzato dal Milan. Ricordando le ore passate nel silenzio dell’Afas Trainingscomplex, il centro di formazione dell’Az Alkmaar, calciando punizioni su punizioni. "Dopo l’allenamento si piazzava lì e non voleva saperne — racconta Stam — Era zona sua, si divertiva". La parola chiave meticolosità si aggancia all’efficacia: "Amava esercitarsi, insisteva tanto sui tiri in porta. Non a caso, la conclusione è oggi una delle sue caratteristiche migliori”. Un’altra capacità è quella “della costruzione e della finalizzazione, (Reijnders, ndr) crea spesso le condizioni per proiettarsi in avanti e sa segnare senza problemi dalla distanza — spiega ancora — È dinamico ma può fare il centrocampista di controllo, giocando all’occorrenza da numero 6 o da numero 8". Sull’interesse del Milan, idee chiare: "Prendendolo, i rossoneri non sbaglierebbero — conclude — La squadra di Pioli crescerà ancora e Tijjani può farne parte, anche perché è giovane e con margini di crescita. Avrà bisogno di tempo per conoscere i compagni, l’allenatore e la cultura italiana, questo è ovvio, ma apprende in maniera rapida e si adatta senza fatica".