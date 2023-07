Carlo Ancelotti a processo, bomba giudiziaria: una questione di soldi

12 luglio 2023 a

a

a

Carlo Ancelotti si appresta a iniziare l’ultima stagione alla guida del Real Madrid. Dopo aver fallito l’assalto alla Liga e alla Champions League, il tecnico italiano proverà a lasciare con almeno un trofeo importante, anche se il suo nome è già impresso per sempre nella storia dei Blancos. Quest’ultimi si trovano in una fase di ricostruzione dopo i successi degli ultimi dieci anni e l’addio consumatosi quest’estate di Karim Benzema.

"Ma pensa all'Italia": violento attacco ad Ancelotti, scoppia il caso

In questi giorni Ancelotti è però chiacchierato per una vicenda extra-calcistica: dovrà infatti rispondere a processo per non aver dichiarato i guadagni derivanti dai diritti di immagine durante il suo primo periodo al Real Madrid, quello risalente al 2014. La cifra contestata all’allenatore è di quasi 400mila non versati all’erario: di conseguenza dovrà pagare una multa per chiudere la questione. Il quotidiano El Mundo ha anticipato la decisione del tribunale nel processo che si svolgerà a breve: Ancelotti sarà riconosciuto colpevole del mancato pagamento sui propri diritti d’immagine.

Ancelotti, la clamorosa decisione: quando lascia il Real Madrid e dove va

Il tecnico ha ammesso questa circostanza, indicando i suoi fiscalisti come colpevoli di cattiva amministrazione personale. Ancelotti pare che fosse all’oscuro di questa situazione, ma comunque non può sottrarsi alle sue responsabilità e sarà condannato al risarcimento. Un contrattempo che comunque non lo distoglierà dai suoi impegni futuri, prima con il Real Madrid e poi con il Brasile a partire dal 2024.