Milan, rivoluzione in attacco? "Chi flirta coi rossoneri", può cambiare tutto

Christian Pulisic è arrivato mercoledì a Milano. Folarin Balogun, insieme a lui, rappresenta il futuro dell'attacco della nazionale Usa di calcio e, chissà, potrebbe giocare insieme a lui anche nel Milan. Nel giorno dello sbarco a Milano di "Capitan America" per le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2027, l'attaccante dell'Arsenal ha pubblicato un messaggio di auguri sui social: "Buona fortuna nel tuo nuovo club, fratello". Un segnale di amicizia, certo, che potrebbe però assumere connotati di mercato nel prossimo futuro.

Balogun, che numeri col Reims: 22 gol in 39 partite

Balogun è uno dei tanti profili che il Milan ha seguito e studiato negli ultimi mesi, soprattutto durante l'esperienza in prestito allo Stade Reims in cui ha registrato numeri di importanti da bomber (22 gol in 39 partite). La società rossonera è sempre alla ricerca di un rinforzo offensivo, ma se il costo del cartellino del giocatore fatto dall'Arsenal è fuori dalla portata del mercato estivo, una ipotesi di prestito a determinate condizioni più favorevoli non è totalmente da escludere — scrive Sportmediaset — anche alla luce delle complicazioni sulle altre piste seguite, da Taremi a Morata fino a Chukwueze.

Da valutare lo status di extracomunitario

L'altro aspetto da valutare però riguarda lo status da extracomunitario del giocatore, come Taremi e Chukwueze del resto. Nato a New York da genitori nigeriani, all'età di due anni si è trasferito a Londra e dunque ha il doppio passaporto inglese e americano, senza cambiare la sostanza a livello di regolamento. Per la nazione da rappresentare nel calcio ha scelto gli Stati Uniti per risolvere l'annoso problema dell'attacco a stelle e strisce, e lo farà a fianco di Christian Pulisic.