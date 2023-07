De Ketelaere, capolavoro-Milan? "Dove va e a che cifra lo vendono"

13 luglio 2023 a

Charles De Ketelaere è sul mercato. Lo sa lui, lo vuole il Milan, che intanto flirta con l’Aston Villa, interessato al cartellino dell’ex Bruges. Un anno fa l’arrivo all’ombra della Madonnina, accolto come possibile erede di Kakà, ora il possibile divorzio. La Premier, stavolta, può essere un’alleata secondo La Gazzetta dello Sport: l’Aston Villa è la squadra che potrebbe accogliere Cdk e garantire al Milan di rientrare dalla spesa di 12 mesi fa. Quando fu il grande colpo dell’estate: oltre 35 milioni, tre quarti del budget totale investito su di lui. Un gioiello che aveva fino ad allora brillato nel Bruges: 49 presenze e 18 gol nell’ultima stagione da protagonista in Belgio. In rossonero solo ombre: 40 partite, ma solo 13 da titolare, senza reti segnate. Dopo il buon esordio da titolare contro il Bologna, l’involuzione senza invertire più la tendenza.

Il Milan aspetta offerte anche per Origi e Rebic

L’Aston Villa riflette su un’offerta da 25. Il Milan ne chiede 30, una base di partenza che possa permettere un incontro a metà strada. Se gli inglesi decideranno che ne vale la pena, non esiteranno ad alzare l’offerta. Il Milan sembra invece essersi convinto a non insistere: per Leao e Tonali la stagione dell’exploit fu la seconda, ma già nel campionato d’esordio avevano inviato segnali incoraggianti.

De Ketelaere ha invece spento le trasmissioni. Charles sperava di trovare l’America a San Siro e invece ha trovato Christian Pulisic, arrivato a soffiargli il posto. Non è detta la cessione, ma è un primo movimento. Il Milan spera che ne seguano altri e che passo dopo passo si possa giungere al traguardo, cioè a una cessione ben remunerata. Soldi che verrebbero reinvestiti subito in acquisti più funzionali. Charles non è l’unico in vetrina: il club aspetta ancora possibili acquirenti anche per Origi e Rebic.