Simone Inzaghi, "lo ha chiesto per lo scudetto": il colpo che stravolge l'Inter

La Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena sulla prima richiesta di Simone Inzaghi dopo aver perso la finale di Champions League. Il tecnico pensa già alla prossima stagione, che spera sia quella dello scudetto, l’unico trofeo che gli manca da conquistare sul suolo italiano con l’Inter. “Inzaghi ci proverà con tutte le sue forze quest’anno - si legge sulla Gds - meglio se con Lukaku, la sua prima richiesta al club nella riunione post ko contro il City, al centro dell’attacco”.

La chiave per arrivare all’attaccante belga, che nella scorsa stagione ha giocato con i nerazzurri soltanto grazie a un prestito molto vantaggioso, è la cessione di Onana. Preso a parametro zero, il portiere sta per essere venduto a oltre 50 milioni al Manchester City dopo un solo anno. Dalla sua cessione l’Inter dovrebbe ricavare i fondi per dare l’assalto a Lukaku, la cui intenzione di giocare ancora a Milano è ferma. Stavolta, però, il Chelsea non vuole fare sconti.

La deadline fissata per lunedì è vicina, le parti devono fare presto a trovare un accordo che accontenti tutti. Non sarà però facile, dato che la domanda e l’offerta al momento restano molto distanti. L’Inter ha messo sul tavolo 30 milioni più bonus, ma il Chelsea ne vuole 45. I nerazzurri sperano che alzare la parte fissa a 35 punti possa bastare per convincere i londinesi.