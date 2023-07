Napoli, colpo clamoroso per Rudi Garcia? "Classe 2002, chi sta per arrivare"

14 luglio 2023 a

Il Napoli di Rudi Garcia cerca un centrocampista e il nome che è spuntato nelle ultime ore è quello di Lazar Samardzic, riporta Calciomercato.com. Classe 2002, tanta qualità e la possibilità di essere una risorsa importante sia come mezzala nel 4-3-3 di partenza, che come sotto punta nel 4-2-3-1 che il tecnico francese ha in mente in alternativa. L'ultima stagione è stata quella dell’esplosione, con cinque gol e quattro assist in 37 partite, dove il giocatore ex Lipsia ha mostrato tutto il suo talento. Inevitabilmente, sono finiti gli occhi delle big italiane sul tedesco che oggi è un gioiello prezioso dell’Udinese.

Zielinski potrebbe passare all’Al Ahli, Meluso fa sul serio per Samardzic?

In prima linea c'è il Napoli che nei prossimi giorni potrebbe accelerare gli affari di mercato, avendo ufficializzato giovedì Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo. Un'operazione potrebbe essere quella che porterebbe Samardzic in azzurro. Sullo sfondo la concorrenza di Juve e Inter, che lo seguono con interesse. Sono già diversi i contatti tra il Napoli e gli agenti del calciatore dell'Udinese, ma senza affondare ancora il colpo. L'operazione potrebbe essere anche legata al futuro di Pietr Zielinski, che è in scadenza e presto potrebbe accettare l'offerta da 12 milioni a stagione dell'Al-Ahli.

Per Samardzic 25 milioni, l’Udinese chiede la sua permanenza per un anno

Con l'addio del polacco, il Napoli sarebbe pronto a fiondarsi sullo stesso Samardzic. L'Udinese fissa il prezzo e valuta il calciatore 25 milioni di euro. L'idea del club friulano è quella di riproporre quanto fatto con Udogie: cessione del calciatore ma con un la permanenza in prestito in bianconero per una stagione. Ipotesi complicata con il Napoli che lo inserirebbe immediatamente nel nuovo progetto.