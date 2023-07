Nicolo Zaniolo, infortunio agghiacciante: mignolo spezzato, com'è ridotto

19 luglio 2023 a

Il Galatasaray ha iniziato la sua stagione e martedì si è dedicato a un’amichevole contro lo Sturm Graz, ma la partita per Nicolò Zaniolo non è andata per il meglio. L’ex Roma è stato protagonista di un brutto infortunio nell’amichevole: dopo un contrasto, è caduto con il peso sulla sua mano e si è fratturato il dito mignolo della mano sinistra. Le immagini della gara mostrano come il dito sia completamente distorto e fuori dalla normale posizione. Un infortunio doloroso inizialmente e particolarmente fastidioso per il recupero. Dopo l'infortunio, che si è verificato poco dopo l'ora di gioco, Zaniolo è stato sostituito da Olimpiu Morutan.

Ahi Zaniolo: il mignolo sinistro si torce, ora la riabilitazione

All’inizio, l’attaccante sembrava non essersi reso conto della situazione, ma dopo aver guardato la mano ha urlato di dolore verso la panchina, mostrando il mignolo della mano sinistra visibilmente dislocato dalla sua posizione normale. Una brutta immagine per il giovane calciatore italiano. Prossimamente si capirà di quante settimane verrà stabilito il periodo di riabilitazione a cui dovrà sottoporsi prima di tornare a disposizione. Intanto il Galatasaray ha battuto lo Sturm Graz per 2-0 con la doppietta realizzata da Leon Grgic nel finale di partita.

La prima amichevole tra Galatasaray e Csavskar: Zaniolo croce e delizia

Il Galatasaray aveva disputato un'altra amichevole nel weekend scorso contro il Csavskar, una squadra che milita nella seconda divisione ungherese, e Zaniolo era stato protagonista del match in senso positivo e negativo: oltre ad aver realizzato una doppietta, l’ex calciatore della Roma ha anche provocato una rissa in campo. Pro e contro di un giocatore che fa sempre discutere di sé.