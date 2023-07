Milan, doppio colpo da sogno: chi arriva grazie ai soldi di Tonali

19 luglio 2023 a

L’addio di Sandro Tonali sembrava l’inizio di un mercato pieno di difficoltà, prima che Moncada e Furlani trovassero la quadra e realizzassero diversi colpi: Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Ora, però, i dirigenti rossoneri hanno accelerato nelle ultime ore nel tentativo di chiudere gli affari per il 26enne Arnaut Danjuma del Villarreal e il 20enne Yunus Diomara Musah del Valencia, con il chiaro intento di consegnarli a Stefano Pioli in tempo per spedirli con il resto della comitiva sull'aereo che porterà i rossoneri negli States per le sfide contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Trattative per Danjuma e Musah ai dettagli

La notizia che fa sperare i tifosi del Milan è che sia Danjuma che Musah sono stati risparmiati da Villarreal e Valencia nelle rispettive amichevoli di martedì contro Altach e Nottingham Forrest. Il segno di trattative ben avviate per la loro cessione. Per loro si stanno discutendo i dettagli, secondo La Gazzetta dello Sport: per il primo si lavora a un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto. Il secondo, per il quale c'è ancora una minima distanza da colmare, costa attorno ai 20 milioni: 18 per il Milan, qualcosa in più per il club spagnolo che, però, ha necessità di vendere e farlo in fretta.

Col Torino possibile scambio Messias-Singo. E si lavora anche su Chukwueze...

Tra oggi, mercoledì 19 luglio, e domani, la speranza del Milan è quella di chiudere. Nel frattempo Pioli continua a lavorare per rimodulare il suo Milan e pensa al 4-3-3). Sempre sul mercato, resta calda la pista che porta a Singo, che verrebbe inserito nella trattativa con il Torino per Messias, e si sta cercando un esterno sinistro che possa dar fiato a Theo. Con il Villarreal, intanto, si continua a parlare anche di Samuel Chukwueze, esterno offensivo da tempo nel mirino del Diavolo. Se Danjuma ieri è stato escluso dall'amichevole contro l'Altach, il nigeriano ha invece giocato titolare ed è rimasto in campo 45 minuti. Agosto, infine, sarà il mese delle cessioni. La più importante è quella di De Ketelaere, sebbene lui voglia rimanere al Milan e nessuno al momento ha intenzione di offrire 28 milioni.