Milan-Real Madrid, terrore a bordo campo: il malore, chi crolla a terra

Una sconfitta per 3-2 contro il Real, che ha rimontato lo svantaggio di due reti, ma quello di Pasadena è stato un buon Milan. Stefano Pioli può essere contento dei suoi nella seconda uscita di stagione, dopo la larga vittoria per 7-0 contro il Lumezzane. Prima dell’incontro, però, è accaduto qualcosa di drammatico. Perché in diretta tv sulla Espn, uno dei talent dell'emittente americana Shaka Hislop si è sentito male ed è crollato a terra mentre stava parlando. La preoccupazione è stata subito enorme, il tam-tam sui social è stato rapidissimo. Le prime informazioni fortunatamente sono state positive. L'ex portiere di Newcastle e West Ham è cosciente e parla.

Come è svenuto Hislop

Mentre Thomas gli ha rivolto una domanda, Hislop, classe 1969, ha sbandato lievemente, sembrava malfermo, poco dopo è rimasto ancora poco stabile sulle gambe e dopo un paio di secondi è crollato a terra. Tutto in diretta. Il giornalista ha cercato di soccorrerlo, poi le immagini naturalmente sono sfumate. La partita è iniziata. Chi stava seguendo tutto live si è preoccupato così come chi ha appreso la notizia sui social. Poi il sospiro di sollievo.

Le parole di Thomas: “Cosciente, sta parlando, era anche imbarazzato”

Queste le parole di Thomas, che è parso visibilmente sollevato: "Il mio amico, Shaka, non qui, ma così com'è, è una buona notizia — ha detto — È cosciente, sta parlando, penso che sia un po' imbarazzato per tutto questo. Si è scusato abbondantemente. Non è un uomo a cui piace che la gente lo prenda in giro. Ovviamente è troppo presto per fare qualsiasi tipo di diagnosi, ma la cosa importante è che Shaka sia cosciente e abbiamo parlato anche con la sua famiglia, perché immagini di vederlo accadere dal vivo”.

