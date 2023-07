Mbappè, gli arabi si allontanano: blitz di una big, offerta clamorosa

Roberto Tortora 25 luglio 2023 a

a

a

Il caso Mbappé è come sfogliare una margherita: un giorno “m’ama”, l’altro “non m’ama”, un giorno va via dal PSG, l’altro resta fino a fine contratto. Nel bel mezzo, Real Madrid alla finestra e Al Hilal, una delle squadre arabe del fondo Pif che, dopo Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic, ora vorrebbe fare follie e portare il talento francese a Riad, per la spaventosa cifra di 300 milioni di euro. Al calciatore uno stipendio biennale da 200 milioni a stagione. E l’attaccante vice-campione del mondo nemmeno resterebbe in Arabia per due stagioni, ma una soltanto, per poi essere ceduto nuovamente e poter così coronare il suo sogno di giocare per il Real Madrid. Mbappé, nonostante le cifre, per ora si è rifiutato e, a questo punto, si è mosso il club di Florentino Perez, che poteva prenderlo già l’estate scorsa e ci era andato molto vicino. C’è voluto l’intervento personale del presidente della Francia, Emmanuel Macron, noto tifoso del PSG, per convincere Kylian a restare un anno in più.

Ora si va a trattativa serrata tra francesi e spagnoli, i quali ovviamente non possono pareggiare l’offerta saudita. Più di 100 milioni, infatti, sono già stati spesi per acquistare l’inglese Jude Bellingham dal Borussia Dortmund e, a gravare sulle casse dei Blancos ci sono anche gli ultimi lavori di ristrutturazione del Santiago Bernabeu, che non consentono altre follie sul mercato. Certo, stiamo parlando del Real Madrid e di un club che ha comunque una potenza economica rilevante. In questo caso, perciò, l’esborso massimo per Mbappé potrebbe essere una cifra che ruota intorno ai 150 milioni di euro.

Milan, "con Okafor...": tam tam impazzito, chi può partire (subito)

Un prezzo al di sotto del valore del calciatore, ma agevolato dal fatto che va in scadenza di contratto in questa stagione e il PSG, pur di non perderlo a zero, potrebbe alla fine accettare una cifra che gli causerebbe una minusvalenza di 30 milioni. Cinque anni fa, nel 2018 infatti, il club di Al-Khelaifi sborsò una cifra vicina ai 180 milioni per strappare il talento francese dalle mani dell’AS Monaco. Alla fine, come sempre, è solo una questione di soldi.