Inter, offerta-choc per Gianluca Scamacca: quanti milioni ci sono sul piatto

L’Inter ha deciso per l’attacco: il prescelto è Gianluca Scamacca, vicino alla Roma nelle ultime settimane prima dell’affondo nerazzurro che ora può cambiare le cose. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta per il West Ham non è ancora quella giusta, ma il no ai 20-22 milioni messi sul piatto dai nerazzurri non spaventa né Marotta né Ausilio, che sono pronti ad alzare l'asticella. Balogun, il giocatore preferito da Simone Inzaghi, per ora può aspettare, nella speranza magari che si sblocchi l'impasse Correa e che la società si trovi ad avere a disposizione un tesoretto per tentare un doppio, clamoroso, colpo di mercato. Ma Scamacca, intanto, perché colmare il vuoto lasciato da Lukaku (e Dzeko) è la prima necessità dei nerazzurri.

Scamacca, l’Inter ha fretta di chiudere: si può arrivare a 25 milioni più bonus

Fatto un primo tentativo ed esclusa quasi certamente la Roma dalla trattativa — i giallorossi non si sono mai spinti oltre al prestito con diritto di riscatto — l'Inter è pronta a rilanciare avvicinando i 30 milioni che il West Ham considerano la cifra minima per dare il via libera. Come ci si arriverà è facile immaginarlo: si alzerà la base fissa, magari attorno ai 25 milioni, e si inseriranno bonus. Scamacca non rientra nei piani del club e, soprattutto, a oggi non sono arrivate fin qui offerte concrete e importanti per lui. Alle prese già con il problema portiere, Sommer arriverà ma non si sa ancora quando, l'Inter è determinata a chiudere in fretta almeno la questione attaccante. Poi si penserà al braccetto destro di difesa, ultimo giocatore necessario per consegnare al tecnico vice-campione d'Europa una rosa competitiva e completa.

Per Samardzic quasi tutto fatto: 15 milioni più Fabian

Intanto Ausilio è atteso nella serata di martedì a Milano e si occuperà di chiudere l'affare Samardzic con l'Udinese. Qui siamo molto avanti, tanto avanti da poter mettere in preventivo una firma entro la settimana. Anzi, come raccontato da Alfredo Pedullà, entro giovedì. I termini dell'affare sono chiari e sembrano andare bene a tutti: ai friulani andranno 15 milioni più il cartellino di Fabbian, valutato 10. L'ultimo nodo da sciogliere riguarda il diritto di recompra che l'Inter vuole mantenere sul giocatore. L'accordo non è in discussione e Simone Inzaghi avrà presto l'ultimo tassello di un centrocampo da Champions.