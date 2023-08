Kylian Mbappè, il caso deflagra: "Psg pronto alla denuncia"

03 agosto 2023 a

a

a

Il Psg è pronto a presentare un reclamo formale alla Fifa contro il Real Madrid, reo, a detta dei parigini, di comportamenti irregolari e irrispettosi nel corteggiamento alla punta transalpina. La volontà è quella di far emergere la verità su quanto sta accadendo in questa estate di calciomercato. Secondo fonti del Telegraph, confermate successivamente anche da Marca, alla base di tutto ci sarebbe l'accordo segreto stipulato tra gli spagnoli e il giocatore. Le parti avrebbero trovato la formula perfetta per il passaggio di Kylian Mbappé al Real a parametro zero nel 2024, influendo sulla scelta del giocatore di non rinnovare il contratto con i parigini.

Accordo Real-Mbappé prima del tempo previsto

Gli accordi segreti non sono certo una novità, ma il Psg insiste sul fatto che queste mosse sottobanco abbiano influito poi sulle scelte dell'attaccante. I giocatori in scadenza possono trattare con tutti i club a partire da sei mesi prima della fine del contratto e dunque Mbappé, secondo il regolamento, sarebbe stato libero di discutere con chiunque a partire dal primo gennaio 2024. Dunque il giocatore si sarebbe mosso prima del tempo stabilito, concordando per filo e per segno il suo trasferimento. Sono prove inconfutabili la lettera scritta al club oltre un mese fa in cui palesava la volontà di non rinnovare e anche la mancata risposta al Psg che gli aveva dato un ultimatum scaduto il 31 luglio.

Su Andrea Belotti cala la mannaia di Mourinho: il piano per farlo fuori

Mbappé, probabile trasferimento al Real nel 2024

Tutto sembra pronto per il suo trasferimento a parametro zero al Real Madrid nel 2024, come conferma anche il rifiuto di ascoltare le offerte provenienti dall'Arabia Saudita. I parigini presenteranno tutte queste motivazioni a corredo del reclamo ufficiale che hanno intenzione di sottoporre alla Fifa. Intanto, in Francia il campionato comincerà l'11 agosto e al club restano davvero pochi giorni a disposizione per dare il via alla stagione senza nessun caso irrisolto. Difficile che la situazione si appiani in così poco tempo, ma di sicuro arriveranno presto sviluppi per la telenovela più tormentata di tutto il calciomercato europeo.