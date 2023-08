Inter, niente Sommer? Nuova pista, colpaccio tra il pali: "Ecco il portiere"

03 agosto 2023 a

a

a

L’attenzione è tutta su Sommer del Bayern Monaco, ma l’Inter intanto pensa a una nuova possibilità per la porta. I nerazzurri stanno infatti sondando Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense. In forza al club brasiliano fino al 2026, il verdeoro ha passaporto italiano e dunque non occuperebbe uno degli slot dedicati agli extra-comunitari. Alto 190 cm, il 24enne nativo di Curitiba rappresenta l’ultima pista che l’Inter sta seguendo per il reparto attualmente più sguarnito. Con Sommer già bloccato, i nerazzurri pensano a un prospetto giovane e da far crescere per il futuro. In questo senso Bento sarebbe un'opzione per il ruolo di dodicesimo.

Krepski, ottimo nei lanci di piede

In caso di acquisto di Krepski, l’Inter tornerebbe ad avere un portiere brasiliano tra i pali come era stato per Julio Cesar ai tempi dell’Inter di Mancini e Mourinho. Il classe ’99, originario di Curitiba, è rinomato in Brasile per le sue grandi capacità di rinvio e dialogo coi compagni. Destro di piede, tra i suoi pregi principali ci sono i riflessi su tiri da fuori, deviazioni e colpi di testa ravvicinati. Il tutto nonostante la stazza imponente da 190 centimetri. Ma anche i rinvii dal fondo e la capacità di leggere i movimenti dei compagni in fase di ripartenza. Per chi volesse una riprova, basta vedere l’azione del gol che a maggio scorso ha portato l’Athletico Paranaense avanti 2-0 in casa dell’Internacional. Beto per l’occasione ha visto il movimento di Willian, ha rinviato col contagiri e pescato il compagno, che con un delizioso pallonetto ha sigillato il risultato.