Serie A, Fabrizio Biasin: ecco il bomber su cui puntare al Fantacalcio

L’altra notte gli argentini del River Plate sono usciti ai calci di rigore dalla Copa Libertadores. Son passati i brasiliani dell’Internacional. In campo c’era pure lui, Lucas Beltran, attaccante assai frizzantino e prossimo allo sbarco in Europa. Ha segnato dagli 11 metri quello che presumibilmente è stato il suo ultimo gol in maglia millonarios prima di sbarcare a Firenze. Sì, la Fiorentina lo vuole e non vede l’ora di metterlo a disposizione di mister Italiano. Per portarlo in Italia patron Commisso sgancerà una cifra attorno ai 20 milioni di euro, non proprio bruscolini.

Così facendo completerà un reparto che nelle ultime 48 ore ha vissuto un addio (Cabral, venduto al Benfica per 20+5 milioni) e un arrivo (Nzola, comprato dallo Spezia per 13).

E quindi? Niente, diciamo solo che in ottica Fantacalcio - e in caso di effettiva chiusura dell’affare- butteremo volentieri qualche fantamilioncino sul buon Beltran. Guai a voi se accettate il consiglio: non ci prendiamo mai.