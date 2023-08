Milan, allarme per Tomori: a Milanello girano brutte voci sul difensore

10 agosto 2023 a

a

a

Fikayo Tomori no, non si aspettava un’estate così piena di errori. Ma l’ex difensore del Chelsea deve fare i conti con una serie di errori non di poco conto, e il suo Milan ha preso già diversi gol in sequenza: tre dal Real, due dalla Juve, uno da Barcellona e Monza, anche l’ultimo, martedì, a causa di un suo errore. E a Milanello scatta l'allerta perché all'inizio del campionato mancano meno di due settimane e là dietro sembra non ci sia verso di sistemarsi con un po' di tranquillità. Fa effetto perché il Milan aveva costruito proprio sulla difesa lo Scudetto, e ancora più effetto se pensiamo che si parla dell'unico reparto che non è stato toccato dall'ampia rivoluzione della rosa.

Tomori che succede? Serve invertire la tendenza

Tomori è il primo a salire sul banco degli imputati perché di questa difesa è ormai una colonna da tempo e, nell'anno tricolore, si era affermato come uno dei centrali più efficaci d'Europa. Poi la scorsa stagione ecco un calo di rendimento abbastanza evidente. Come un muro che ha iniziato a sbrecciarsi. Errori di reparto in cui è stato coinvolto, errori suoi personali come quello di Monza. C'è chi sostiene che nella stagione tricolore Tomori sia andato oltre le sue possibilità.

Juve, 30 milioni sul piatto: "C'è il primo sì", per Allegri il colpo-scudetto

Che abbia overperformato, ma probabilmente, ritiene La Gazzetta dello Sport, la verità sta nel mezzo: Fikayo magari non è il centrale insuperabile dell'annata 2021-22, ma nemmeno il difensore scarso. Piuttosto nervoso, quello sì, si ricorda la strigliata che aveva Tatarusanu in Milan-Roma 2-2, la partita dell’inizio della crisi rossonera. Sono tutte scorie di una convocazione mondiale che lui si attendeva e invece non era arrivata? Insomma, il campionato è alle porte, Tomori è chiamato subito a invertire la tendenza.