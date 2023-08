Mondiali, Rubiales bacia la giocatrice dopo il trionfo: scoppia lo scandalo

21 agosto 2023 a

Dopo i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato parecchio criticato per un gesto, un bacio sulle labbra a Jenni Hermoso, una delle veterane della Spagna, che ieri ha battuto 1-0 l'Inghilterra a Sidney. Dalle immagini si vede la centrocampista sul podio che – dopo aver ricevuto la medaglia dal presidente della Fifa, Gianni Infantino – si dirige verso Rubiales. Quest’ultimo le afferra il viso con entrambe le mani, l’abbraccia e infine la bacia sulla bocca. Sul palco c'erano anche la regina di Spagna Letizia e l'Infanta Sofía, che stringevano le mani alle neo campionesse, sorridendo e partecipando al trionfo storico, il primo in assoluto.

Il gesto non sarebbe stato gradito dalla stessa Hermoso, che in un video girato durante i festeggiamenti negli spogliatoi e postato su Instagram ha detto chiaramente di non aver apprezzato il gesto: "Non mi è piaciuto". La 33enne è una delle calciatrici più note della Nazionale femminile spagnola, per via di una carriera di successi lunga quasi due decenni. Sul gesto di Rubiales, gli utenti si sono divisi: per alcuni si è trattato solo di una manifestazione di gioia dopo aver vissuto in prima persona l'esperienza della nazionale; per altri invece si è trattato di un comportamento inappropriato e non giustificabile.