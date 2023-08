Inter, "Lukaku alla Roma?": la risposta di Inzaghi è da applausi

29 agosto 2023 a

Romelu Lukaku è pronto a sbarcare in Italia per vestire la maglia della Roma. L'attaccante belga è atteso nella capitale con un volo privato, guidato direttamente dal presidente Dan Friedkin, che atterrerà all’aeroporto di Ciampino attorno alle 17. Poi visite mediche e firma di un contratto annuale da 7,5mln. Al Chelsea, che lo cede in prestito, 5 milioni più bonus. Insomma, un affare dell’ultim’ora conveniente per tutti e che fa della Roma di Mourinho una delle squadre più attrezzate in attacco d’Italia. Sulla vicenda è intervenuto, molto diplomaticamente, anche Simone Inzaghi nel post-partita di Cagliari, dove i nerazzurri hanno vinto 2-0 il Monday night della seconda giornata. L’allenatore nerazzurro è stato serafico: “Lukaku alla Roma? Ottimo acquisto, è un bene per il calcio italiano, ma io sono soddisfatto di quelli che ho".



Mourinho vorrebbe averlo in campo già per l’anticipo di venerdì contro il Milan all’Olimpico e il belga sarà presente allo stadio, ma non si allena da più di un mese ed è difficile che abbia già minuti nelle gambe utili per la causa giallorossa. L’attacco giallorosso sarà, dunque, tutto sulle spalle di Andrea Belotti, già con due gol all’attivo segnati nel match d’esordio contro la Salernitana.

Anche perché non verrà rischiato Paulo Dybala, che ha accusato un infortunio muscolare contro il Verona e verrà preservato per evitare peggioramenti, mentre l’altro nuovo acquisto, l’iraniano Sardar Azmoun, deve risolvere un problema al polpaccio e sarà disponbile dopo la sosta per le nazionali. La Roma, dunque, resta un cantiere ancora aperto, ma in attacco ora ci sono operai specializzati che possono metter su un grattacielo che domini dall’alto la Serie A.