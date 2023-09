Milan, le parole pesanti di Biasin: "Donnarumma e Tonali, a San Siro..."

Fabrizio Biasin 02 settembre 2023 a

Il consueto sorteggione di Champions League ci regala incroci bestiali e stuzzicanti che andiamo ad elencare in ordine ovviamente sparso: il Milan affronta l’ex nemico Milan (Skriniar); Donnarumma sfida proprio il Diavolo, squadra che lo ha cresciuto, lanciato e coccolato prima di essere mollata senza troppi complimenti e con zero euro in cassa; il rossoneri incrociano l’altro pupillo Tonali, da poco al Newcastle.

E se per Gigione possiamo prevedere fischi e pernacchie, per Sandro è probabile che si sprechino applausi e abbracci virtuali. Il Napoli ritrova Carletto Ancelotti, ex tecnico alle dipendenze di De Laurentiis con cui non finì benissimo (eufemismo); a Napoli arriva Leo Bonucci, ex odiatissimo avversario juventino, da ieri giocatore dell’Union Berlino (anche in questo caso prevediamo una “calorosa” accoglienza).

L’Inter torna a Lisbona e deve fare i conti nuovamente con Joao Mario (ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?). La Lazio ritrova Diego “Cholo” Simeone, centrocampista biancocelesete dal 1999 al 2003. Infine, occhio ad Haaland. La stella del City non incrocia nessuno in particolare ma in un girone con Lipsia, Stella Rossa e Young Boys è probabile che arrivi a Natale con più gol fatti che palle sull’albero.