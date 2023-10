Milan, Leao suona la sveglia a Pioli: "Siamo delusi, non va bene"

05 ottobre 2023 a

Un altro 0-0, dopo quello con il Newcastle. Il Milan esce con un pari anche da casa del Dortmund, mentre i bianconeri di Eddie Howe hanno scavalcato rossoneri e Psg grazie al 4-1 proprio ai danni della squadra di Luis Enrique. Con la vittoria, i Magpies ora conducono il girone F con quattro punti, davanti ai parigini (3), al Milan (2) e Borussia (1).

Per i rossoneri tante occasioni in una sfida pazza e aperta a qualsiasi risultato, ma la palla non è entrata nemmeno stavolta. Rafa Leao è andato a folate, ma quando accelerava ha sempre creato potenziali occasioni pericolose. Lo stesso che a fine gara ha sfogato la frustrazione ai microfoni di Amazon Prime Video.

Leao: “Troppi errori sotto porta, deluso dal risultato. A Parigi per vincere”

"Non siamo contenti di questo pareggio — le parole del portoghese ex Lille — Anche con il Newcastle abbiamo giocato una partita simile, non riuscendo a prevalere nonostante le occasioni. Abbiamo cominciato non benissimo, controllando però il gioco per larghi tratti. Per ciò che abbiamo fatto non meritavamo il pareggio. Certamente siamo mancati in concretezza sotto porta, e quando non segni in Champions League non va bene”.

Al Milan manca il gol: 0-0 con il Borussia Dortmund (tra i rimpianti)

E ancora: “Sono felice per la squadra, ma deluso per il risultato finale, ma dobbiamo imparare da questi errori e rifarci la prossima — ha concluso — Questo gruppo sappiamo che è molto forte, siamo il Milan e andremo a Parigi per vincere (il prossimo turno, Psg-Milan, è in programma al Parco dei Principi il 25 ottobre alle 21, ndr). Sappiamo che vincere lì è importante per il nostro obiettivo, cioè andare avanti nel gruppo”.