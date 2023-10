Milan, caccia grossa a Gift Orban: i numeri da record del bomber

12 ottobre 2023 a

Mancano cinquanta giorni alla riapertura del calciomercato, ma per qualcuno grandi e piccole manovre sono già cominciate. Questo inizio di stagione è servito per comprendere meglio su quali reparti urge intervenire. E il mercato invernale, detto appunto di "riparazione", serve proprio a questo. Il Milan, per esempio, ha un evidente problema in attacco. Olivier Giroud, il vero centravanti titolare, ha da poco compiuto 37 anni ed è impensabile vederlo ancora partire dal primo minuto anche i prossimi anni. Ciò che serve a Milanello è un ricambio generazionale. E la società, in questo senso, si sarebbe già mossa.

Stando a quanto riporta l'edizione di mercoledì 11 ottobre di QS - Quotidiano Sportivo, i rossoneri avrebbero "prenotato" il nigeriano Gift Orban, classe 2002 del Gent. Il Milan, infatti, è alla ricerca di rinforzi in attacco tra gennaio e giugno e sta valutando diversi profili. Tra quelli che stuzzicano maggiormente la dirigenza c'è proprio Orban. Mauro Icardi si è proposto ma il club milanista vorrebbe un attaccante più giovane.

Orban, nonostante sia giovanissimo, vanta già 46 presenze tra i professionisti. Il giocatore di origini togolesi ha iniziato la sua carriera tra le fila del Stabæk, una squadra che milita nel campionato norvegese. Alla sua prima stagione è riuscito a mettersi subito in mostra: 16 gol in sole 22 partite giocate. Numeri che convinsero il Gent ad acquisire le sue prestazioni sportive. In Belgio, finora, ha disputato 24 partite, condite da ben 17 reti. Insomma, il profilo giusto per un Milan a caccia di un giocatore che possa ringiovanire il proprio reparto offensivo.