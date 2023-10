Gigio Donnarumma stroncato dalla leggenda del Milan: "Errori incredibili, ma perché?"

16 ottobre 2023 a

a

a

Un Festival dello Sport a Trento, chiuso domenica, che ha avuto la bellezza di ospitare cinque Palloni d’Oro. Ronaldinho, Baggio, Shevchenko, Rummenigge e Jean-Pierre Papin. L’ex leggenda francese del Milan è intervenuto sabato e ha parlato della sua ex squadra. Ma tra i temi affrontati c’è anche Gianluigi Donnarumma, che abbandonò a parametro zero il club del Diavolo nell’estate 2021 per accasarsi al Paris Saint-Germain: “Gigio è uno dei portieri più forti in Europa, ma non so perché in certe partite fa degli errori incredibili. Soprattutto coi piedi”.

Gigio difende Tonali e Zaniolo: “A loro sempre vicini”

A Parigi, Gigio ha invece fatto discutere in più di una volta. Se sono arrivate grandi parate, sono arrivati anche tanti errori. Come quello coi piedi — riprendendo Papin — che arrivò in Champions contro il Real e portò al gol di Benzema. Il campano è finito tante volte nella lente della critica e dei media, come L’Equipe che in occasione di quella sfida al Bernabeu diede 2 al portiere. Gigio intanto, dopo il 4-0 al Malta, si è schierato a favore dei compagni coinvolti maggiormente nel caso scommesse: Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. “Ci dispiace tantissimo perché sono due ragazzi forti, noi tutti siamo vicini e lo saremo sempre a Sandro e a Nico — le parole di Donnarumma —. Io non ho avuto modo di parlare direttamente con loro prima della loro partenza, ma sono molto dispiaciuto e, ripeto, vicino a entrambi. Quanto è successo non ci tocca, siamo professionisti e dobbiamo dare tutto in campo”.

"A casa". Retroscena-Spalletti: come ha fatto calare la mannaia su Tonali e Zaniolo

Maignan al Milan stupisce. E i rossoneri pensano di aumentargli il contratto..

Dopo l’addio di Gigio, a Milano è arrivato Mike Maignan che — nonostante qualche infortunio di troppo — ha incantato tutti con le sue parate ed ora è considerato tra i migliori portieri al mondo. Un gran colpo quello messo in canna dagli ex dirigenti Massara e Maldini, a un portiere che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e per cui le parti stanno trattando. Il suo contratto è di 2,8 milioni attuali ma, come aveva riportato Calciomercato.com, l’entourage vorrebbe un contratto da 6 milioni netti fino al 2028. Le discussioni sono in corso.