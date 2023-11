Bobo Tv, al ristorante finisce malissimo: la testimonianza, ora tutto torna?

05 novembre 2023 a

a

a

Ora dopo ora, lo scioglimento della Bobo Tv, almeno nella sua versione "ufficiale", sembra sempre più concreta. Certo, potrebbe anche trovarsi di una trovata di marketing, o qualcosa di simile, ma quest'ultima pista perde progressivamente forza.

Già, perché Bobo Vieri nella puntata su Twitch di venerdì si è presentato solo: non c'erano né Lele Adani, né Antonio Cassano, né Nicola Ventola. Bobogol ha spiegato che "si cambia", il format darà più spazio al pubblico e ha ringraziato i tre per la collaborazione, con il volto piuttosto teso.

Dunque si è scatenata una ridda di illazioni: una bufala? Hanno rotto per soldi, così come sostiene Fabrizio Corona? Poi un audio rubato di Ventola, che sembrava confermare i dissapori. Quindi il video di Adani, emblematico, poche e criptiche parole che altro non hanno fatto che alimentare il piccolo mistero. Sullo sfondo, le indiscrezioni su una nuova avventura dei quattro, che però ora sembra essere un'ipotesi remota.

"A cosa dobbiamo aggrapparci": mistero Bobo Tv, il video di Lele Adani scatena un vespaio

Già, perché un dettaglio, forse più di tutti gli altri, fa sospettare che il "crac" non sia una finzione. Il punto è che il quartetto, ogni sabato, pranza in un'osteria dove commentano le partite, chiacchierano, si divertono e trovano spunti per la successiva puntata della Bobo Tv. Ecco, il tavolo di quell'osteria, ieri, sabato 4 novembre, era irrimediabilmente vuoto. Non c'era nessuno: il sipario, dunque, è calato davvero?