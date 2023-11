Ferrari, un terremoto: addio Leclerc? "Lo ha confidato alla cerchia più intima"

07 novembre 2023 a

Di questi tempi non è facile essere Charles Leclerc. Quanto accaduto in Brasile potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso e mettere a rischio il futuro del pilota monegasco in Ferrari. Sebbene sia cresciuto con il sogno di vincere il Mondiale correndo per la scuderia di Maranello, presto arriverà la resa dei conti per Leclerc: il contratto è in scadenza nel 2024 e deve decidersi se legarsi ancora a lungo alla Ferrari o se andare a ricercare altrove una macchina che lo metta in condizione di competere per il Mondiale.

In Brasile il monegasco non è neanche riuscito a partire, finendo fuori pista nel corso del giro di formazione: secondo le ultime ricostruzioni, la causa sarebbe da ascrivere a un principio di allarme sul motore che avrebbe fatto scattare il sistema di auto-protezione e spento la power unit per evitare danni. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Leclerc è deluso, amareggiato e arrabbiato, al punto che alla sua cerchia ristretta avrebbe confidato che ha sempre più dubbi sulla possibilità di diventare campione del mondo con la Ferrari, almeno in un futuro a breve termine.

Il monegasco è pronto da almeno un paio d’anni per lottare per il Mondiale, lo ha dimostrato lo scorso anno quando è stato per mesi in piena corsa grazie a una buona macchina. La vera questione è che la Ferrari non lo ha mai supportato adeguatamente, tra problemi di affidabilità ed errori di strategia più o meno clamorosi. Leclerc ha collezionato una serie di sconfitte molto dolorose, addirittura ha una striscia aperta di undici pole position conquistate senza però vincere la gara della domenica. Insomma, la carriera del pilota monegasco con la Ferrari è piena di cicatrici e a questo punto anche di incognite per il futuro.