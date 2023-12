Inter, Inzaghi è un maestro: perché ha travolto il Napoli

Claudio Savelli 04 dicembre 2023 a

a

a

Una partita complessa, di alto livello, indirizzata da un gesto che riporta il calcio alle sue origini, semplice solo perché Calhanoglu lo fa sembrare tale. Questa è Napoli-Inter, scontro da squadre da scudetto, sì, perché l’una è tornata magicamente a funzionare, l’altra funziona anche quando non è brillantissima, come in queste ultime settimane. È uno spettacolo italiano, dove la tattica è elevata ad arte ma non annacqua iniziative, schemi e volontà offensive. Nessuna delle due formazioni specula, si affrontano a viso aperto, accettando momenti difensivi dovuti all’alta qualità della rivale. È il meglio che il nostro campionato possa offrire, considerando che per tutti (in tutta Europa) questo è un momento di stanchezza fisica e, soprattutto, mentale.



L’Inter strappa tre punti pesantissimi perché il Napoli è di nuovo degno del suo status di campione in carica. Perché era in trasferta. E perché i partenopei venerdì faranno visita alla Juventus rinfrancati da una prestazione comunque all’altezza della capolista. La squadra di Inzaghi è in difficoltà di uomini, perde pure De Vrij e deve riciclare Augusto in difesa, ma non si scompone. Anzi, come quasi sempre in questa stagione e come ha fatto contro il Benfica, cresce nella ripresa quando gli altri calano: difficile sia un caso. È strategia, maturità e consapevolezza. Un ottimo cocktail. In quel momento Barella, in slalom “brignonesco”, segna il momentaneo 2-0 (di Thuram il tris) e si aggiunge ai marcatori stagionali nerazzurri, come del resto andrebbe aggiunto Sommer per almeno tre parate prodigiose. Per fortuna non è un tiro da fuori a risolvere una contesa così equilibrata, altrimenti avrebbe avuto ragione Allegri nel dire che il calcio è semplice. Beh, non proprio, tant’è che nemmeno Max lo dice più. È però vero che sta tornando il pragmatismo dei vecchi volponi del pallone (tra cui l’allenatore della Juventus), Mourinho che risponde in portoghese dopo aver ribaltato il Sassuolo in segno di protesta e, perché no, Mazzarri. Quest’ultimo ha capito che il Napoli è stato così ben allenato che si allena da solo. Altrimenti non si spiega come possa aver sistemato una squadra in pochi giorni. Ha rimesso ognuno al suo posto, senza inventarsi chissà quali stregonerie, apportando una modifica obbligata che, in realtà, offre una nuova prospettiva: Natan (o Jesus) terzino bloccato fa ruotare il Napoli verso destra e permette a Kvara di isolarsi sull’esterno e ritrovare il gusto per il duello diretto.

La Fiorentina cala il tris al Franchi. E per Udinese-Verona finisce con un pirotecnico 3-3



Gli allenatori pragmatici stanno riconquistando la scena? Pure Pioli - va detto, incredibile incassatore che trova sempre il modo di reagire - lo sta diventando. Quando fa un passo indietro sul piano del gioco, i rossoneri ne fanno uno avanti in classifica. Ormai ogni squadra deve saper giocare più partite dentro ogni partita, alternando i momenti. L’Inter è prima perché Inzaghi è maestro in questo. La Juventus è di nuovo capace perché questo calcio è il pane di Allegri. Il Napoli, grazie alla calma portata da Mazzarri, ora è lucido. E la Roma che si arrampica nella zona Champions conta su un Mou in una versione showman come non lo si vedeva da un decennio. Vecchie volpi nel nuovo calcio.