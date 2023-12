Stefano Pioli? "Ormai è una barzelletta": Milan, la fucilata di Marchegiani

05 dicembre 2023 a

“L’avvio di Stefano Pioli con il Milan? La sua situazione è diventata quasi una barzelletta. Sui social è Pioli in o out in base alle partite”. Commenta così, deciso, Luca Marchegiani durante la puntata di Sky Calcio Club a proposito della situazione relativa al tecnico di Parma. L’inizio di stagione non è stata come si aspettasse: i suoi sono fuori quasi dalla Champions dopo il k.o. col Borussia e a -6 da un’Inter spesso irresistibile in campionato. “Sono evidenti le difficoltà avute da Pioli — ha detto ancora Marchegiani — perché ha giocato con un centrale a disposizione su sei”. Il tema infortuni preoccupa molto: sono già 25 gli stop dall’inizio di campionato, troppi se si vuole puntare allo Scudetto.

Marchegiani: “Jovic bravo ma non col fiuto del gol. Theo? Partita difensiva non difficile”

Sempre per Marchegiani “sono un paio di partite che dà segni di miglioramento Luka Jovic”. Il serbo è andato in gol per la prima volta contro il Frosinone sabato (realizzando anche l’assist del 3-0 per Tomori) e con il Borussia ha preso palo di testa, dopo gare-no condite dai fischi dei tifosi rossoneri.

“Sabato (Jovic) ha fatto un gol e un assist quindi ha fatto molto bene — le parole di Marchegiani —. È un giocatore tecnicamente bravo ma non con un fiuto del gol incredibile anche se fa gol anche molto belli e in acrobazia. Theo? Non è stata una partita difficile a livello difensivo per il Milan ma lui ha fatto bene. La situazioni di Pioli è diventata un po’ quasi una gag: vinci una partita e sei in, perdi e sei out, ma sono evidenti le difficoltà che ha avuto a livello di rosa”, conclude Marchegiani.