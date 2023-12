Premier League, Tom Lockyer collassa durante la partita: attimi di paura

16 dicembre 2023 a

Attimi di terrore in Premier League. Durante il match Bournemouth-Luton Town, intorno al 60' il giocatore del Luton Tom Lockyer ha avuto un malore ed è collassato in campo. Immediato l'intervento dei medici in campo: l'arbitro ha sospeso la partita e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Il match è stato dunque rinviato, come comunicato ufficialmente dalla Premier League. Il giocatore, secondo quanto riferito da Sky Sports, sarebbe comunque vigile e sottoposto alle cure mediche.

Non è la prima volta che Lockyer si sente male. Già lo scorso maggio ebbe un malore a Wembley durante la finale promozione vinta ai rigori sul Coventry. Successivamente era stato sottoposto a un intervento chirurgico e dopo un mese aveva avuto il via libera dei medici per tornare a giocare. "Mi hanno dato il via libera per tornare in campo. Mi sono sottoposto a tutti gli esami del caso e sono risultati tutti negativi", aveva detto il capitano del Luton in quell'occasione.

"Preghiamo per il nostro leader e capitano che è stato portato in ospedale e che per fortuna è lucido e reattivo", è stato il comunicato del Luton in merito alle condizioni del difensore. Poi le rassicurazioni: "Non conosciamo l'esatta entità di quanto accaduto e quali saranno i prossimi passi, ma ringraziamo il Bournemouth e lo staff medico di entrambe le squadre per la risposta immediata che è stata assolutamente straordinaria - prosegue la nota del Luton -. Siamo dispiaciuti per tutti i tifosi presenti, ma i giocatori di entrambe le squadre non erano nelle condizioni di proseguire la partita dopo aver visto il loro collega e amato compagno di squadra collassare in campo".

