Ippica, Roberto King Mazzuccato dice no allo sciopero

Come ogni fine anno c'è chi nell'ippica - e segnatamente nel trotto - sempre più in crisi da oltre 20 anni, minaccia improbabili quanto inutili scioperi, dal primo gennaio. Motivo della protesta il mancato aumento del montepremi (che oltre ai proprietari riguarda anche i professionisti, sia pure in modo parziale) con l'aggravante -condivisibile visto l'uso che poi, salvo rare eccezioni, gli ippodromi ne fanno- che invece i soldi per gli ippodromi in qualche maniera si sono trovati anche questa volta.

Però, come spiega a Libero Roberto "King" Mazzucato, grande appassionato di cavalli e di ippica, con una storia personale di sicura credibilità e l'esperienza di una vita ("Sono ormai un vecchietto -dice- ma le passioni non sentono gli anni e sono ancora qui a battermi per uno sport che amo e soprattutto per il futuro degli amati cavalli e di chi li ama davvero") al servizio di un settore in cui ha profuso un'enormità di risorse, non solo economiche ("soldi ce ne ho messi tanti ma, credetemi, quelli sono il meno, però voglio anche dire che dalle corse e dai cavalli ho anche ricevuto moltissimo"), questo, di sciopero, anche riuscisse ("e ho i miei dubbi"), non sarebbe soltanto inutile ma autolesionistico: "Al di là che ritengo sbagliato e in questo momento pure fuori dal mondo chiedere allo Stato altri soldi -attacca Mazzucato- credo non si abbia ben chiaro contro chi scioperare e a chi potrebbe dare fastidio. Oltretutto penso che a parità di montepremi lo stesso potrebbe, anzi, dovrebbe, essere distribuito molto meglio, senza sprechi e regalie agli amici degli amici. Basta con il Derby milionario, con tutti quei soldi per i 2 anni e per certi finti gran premi. Richieste che potrebbero essere poste -in attesa di una legge e di un piano industriale integrato- all'attenzione del Direttore Generale dell'ippica, il Professor Chiodi, che sta dimostrando impegno e serietà".

"Credo anche -prosegue- che insieme alla richiesta di una distribuzione più equa e sostenibile dei soldi al traguardo andrebbe fatto uno sforzo di pulizia dell'ambiente e di messa in regola, formazione e qualificazione di chi lavora nell'ippica e, soprattutto, per la ricerca di nuovi clienti e quindi risorse, anche di immagine, comunicazione e spendibilità. L'ippica che piace solo a chi l'ippica la fa è finita. Bisogna andare incontro ai gusti e agli interessi dei cittadini. Il calcio, per esempio, dal punto di vista finanziario e non solo è una colossale bolla ma interessa a 50 milioni di italiani e quindi nessuno la fa scoppiare".

Torniamo allo sciopero...

"I tanti, troppi, soldi a certi ippodromi sono certamente uno spreco e i servizi per i cavalli e il loro benessere, per le scuderie, il pubblico e la promozione ai confini del nulla, quindi la protesta -salvo verso le eccezioni virtuose- sarebbe sacrosanta. Peccato che in caso di sciopero le sovvenzioni agli ippodromi resterebbero invariate (e diminuirebbero i costi) mentre le scuderie perderebbero l'intero montepremi della durata dello sciopero, quindi, in ultima analisi, sarebbe da un lato una colossale 'tafazzata', dall'altro un favore alla controparte dichiarata".

Quindi che fare, nel merito?

"Anche per questo l'unica vera soluzione sarebbe la trasformazione in legge del DDL "Primavera" e il piano industriale che obbligherebbero alle riforme e fisserebbero regole certe, controlli, incentivi e sanzioni ma, nel frattempo, si ha tutto il diritto e direi anche il dovere di chiedere la copertura dei servizi a carico delle Società di Corse, di inserire parametri sostenibili e di merito per la prossima classificazione e di non fare sconti alla controparte, a costo di denunciare quel che non va e, ancora, di chiedere. Non avventurarsi in scioperi controproducenti non significa subire passivamente. Perché non chiedere, per esempio, la gratuità delle impagliature e dei servizi essenziali agli ippodromi e magari una direttiva ministeriale in quel senso?".

Mister King, come lo chiamano sui social, ha 84 anni ma lo spirito combattivo di quando ne aveva 20 e, sempre per l'ippica, è stato in prima fila in alcune manifestazioni e proteste passate ma stavolta lancia un appello anti-sciopero: "Ragazzi non facciamo cazzate, che oltretutto l'opinione pubblica, ammesso di venirne a conoscenza, non capirebbe e non condividerebbe. Impegniamoci invece, nel chiedere un antidoping degno di tale nome, nello smettere di frustare i cavalli e ad uscire da questa autoreferenzialità che ci ha ridotti così. L'ippica -conclude- ha bisogno del mondo esterno mentre, purtroppo, il mondo esterno non ha bisogno dell'ippica. Almeno non di questa"...

La strada per la salvezza, signor Mazzucato?

"Salvezza e rilancio sono forse ancora possibili, grazie alla bellezza dei cavalli, ma la via maestra resta la trasformazione in legge della proposta ferma in Commissione Agricoltura alla Camera sul loro benessere con il relativo piano industriale integrato scritto, a titolo gratuito, da 12 esperti indipendenti, non solo di ippica ma di economia, pubblica amministrazione, politica, comunicazione, marketing e media. Servono regole chiare e un progetto sostenibile, calati dall'alto dalla Politica, da quella appunto alta, capace di cogliere e sviluppare le potenzialità del settore anche in termini di lavoro e ricavi, quindi un passo indietro rispetto agli slogan "dell'ippica agli ippici" e due rispetto a burocrazia e autoreferenzialità. I veri ippici -chiarisce Mazzucato- quelli in assenza di conflitti d'interesse, saranno fondamentali negli enti tecnici, nelle giurie e nella formazione ma le regole del gioco non le può e non le deve mettere chi lo gioca, tanto meno chi, amministrando il sistema per anni, lo ha portato allo sfacelo attuale e anche ad essere invisibile e senza visione".